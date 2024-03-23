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Врачи спасли россиянина, у которого на полтора часа остановилось сердце

В Москве врачи спасли мужчину после полуторачасовой остановки сердца

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Depositphotos

Медики флагманского центра городской клинической больницы имени Вересаева спасли пациента с инфарктом, у мужчины на полтора часа остановилось сердце. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Бригада из 20 врачей боролась за жизнь мужчины с острым инфарктом, пациент был доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, у него полтора часа не билось сердце. Кардиохирурги провели экстренное оперативное вмешательство.

«В течение суток после операции мужчина был в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи продолжали проводить ему экстракорпоральную мембранную оксигенацию и искусственную вентиляцию легких», — сообщили в больнице.

Спустя несколько дней мужчину перевели из реанимации в кардиологическое отделение, сейчас он выписан на амбулаторное лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее российские врачи спасли семилетнего мальчика с редкой непроходимостью кишечника.

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