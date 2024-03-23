Стало известно, что одного из террористов обнаружили с дрона

Одного из террористов, пытавшегося скрыться, обнаружили с дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Два вертолета и восемь беспилотных летательных аппаратов было поднято в Брянской области для поиска боевиков», — сказал источник Shot.

Уточняется, что беглец, обнаруженный с дрона, направлялся к украинской границе. Его поймали и скрутили. Всего местность прочесывали около 300 силовиков и военных.

В сеть попала фотография с задержания подозреваемого в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Снимок приводит Telegram-канал 112.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».