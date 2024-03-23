В подмосковном приюте рассказали о состоянии собаки, которую бросили, привязав к забору

В подмосковных Люберцах женщина бросила собаку на улице, привязав ее поводок к забору. В приюте «Домик мелкашей», куда животное привезли неравнодушные люди, рассказали «Газете.Ru», что у собаки есть проблемы со здоровьем. Там отметили, что людей она не боится, хотя иногда «плачет».

«Назвали собаку Клюша. Состояние здоровья у нее относительно хорошее для ее возраста. Не могу сказать, что она как-то загибается — у нее прекрасный аппетит, она перемещается по вольеру. Правда, плачет иногда, скулит, естественно, ей некомфортно в нашем приюте. Есть по здоровью проблемы с задними суставами — она когда идет, у нее лапы как будто болтаются. Она записана к врачу на следующей неделе, завтра уезжает на общее обследование — сердечко, кровь, состояние кожи, ушей. Людей она не боится, но, конечно, осторожничает, потому что вокруг много собак, много людей. Но не боится, дает себя гладить. Когда ко мне привыкла, уже видит меня и подходит. Ей были сделаны первичные обследования — анализ крови неразвернутый, который не выявил каких-то проблем, и анализ на инфекции — у нее все чисто», — сказали там.

В приюте уточнили, что не искали хозяйку собаки, а новый дом ей будут искать после всех обследований.

«Кто хозяйка, мы даже не вычисляли. Нам это безразлично. Наша задача — написать пост, что такая-то собака при таких-то обстоятельствах поступила в наш приют. У нас даже нет в этом посте телефона, что мы ищем хозяйку. Нам нет смысла ее искать. Возможно, это собака не той женщины, которая ее привязала. Но я больше чем уверена, что это хозяйка, потому что на собаке был и ошейник, и костюм, и рулетка с пакетиками. Не хозяйка, думаю, так бы не поступила, не бросила собаку. Пристраиваться она будет после всех обследований, когда мы будем знать о состоянии ее здоровья, что ждет в будущем хозяев», — добавили там.

22 марта приют «Домик мелкашей» опубликовал видео, на котором женщина в Люберцах привязала к забору собаку, осмотрелась и ушла. Отмечалось, что животное спасли прохожие, которые привезли его в приют. Там выяснили, что собаке около 10 лет.

«Собачка по-настоящему страдает: плачет, скулит и ищет в каждом человеке хозяина. Она мечется в полном непонимании, что произошло. Как может собака понять, что ее предали? Ведь сама бы она никогда так не поступила. Она искренне и самозабвенно любит своего хозяина, верит ему и продолжает ждать, как бы он не поступал с ней. И только человек может отплатить за любовь маленького сердечка предательством», — говорится в посте.

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