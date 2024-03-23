Аферисты завладели квартирами в Петербурге на 30 млн рублей и попались полиции

В Петербурге избрали меру пресечения подозреваемым в аферах с недвижимостью. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По информации телеканала, подозреваемым в аферах с недвижимостью на сумму почти в 30 млн избрали меры пресечения. Предполагаемого организатора отправили под домашний арест, а двух его сообщников арестовали. Троим избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, а еще трое находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, фигуранты нашли квартиры, принадлежащие недееспособным людям и тем, кто ведет аморальный образ жизни. После этого они выложили объявления об их продаже и при помощи мошеннических действий завладели тремя квартирами на проспекте Ветеранов, Бухарестской улице и улице Софьи Ковалевской, а также домом на Лодейнопольской улице.

Ранее мошенники выманили у россиянки 4,9 млн рублей, представившись сотрудниками полиции.