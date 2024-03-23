Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дети погибших в «Крокусе» будут получать ежемесячные выплаты

Воробьев пообещал ежемесячные выплаты детям погибших при теракте в «Крокусе»

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал ежемесячные выплаты детям погибших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии», — заявил чиновник.

По словам Воробьева, все расходы на захоронение жертв теракта будут компенсированы. Их родственникам будет оказана в помощь в урегулировании всех юридических вопросов. Кроме того, близкие погибших получат по 3 млн руб., пострадавшие при теракте, которые находятся в стационаре, — по 1 млн руб. Получающие амбулаторное лечение пострадавшие получат по 500 тыс. руб.

До этого власти Москвы и области пообещали выплатить компенсации пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами