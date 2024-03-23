Дети погибших в «Крокусе» будут получать ежемесячные выплаты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал ежемесячные выплаты детям погибших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии», — заявил чиновник.

По словам Воробьева, все расходы на захоронение жертв теракта будут компенсированы. Их родственникам будет оказана в помощь в урегулировании всех юридических вопросов. Кроме того, близкие погибших получат по 3 млн руб., пострадавшие при теракте, которые находятся в стационаре, — по 1 млн руб. Получающие амбулаторное лечение пострадавшие получат по 500 тыс. руб.

До этого власти Москвы и области пообещали выплатить компенсации пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».