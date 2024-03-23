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Сотрудник отеля изнасиловал туристку в ее номере

The Times of India: в Индии сотрудник отеля изнасиловал туристку в ее номере

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Shutterstock

В Индии сотрудник отеля напал на туристку из Таиланда и изнасиловал ее, мужчину приговорили к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает The Times of India.

40-летняя путешественница из Таиланда отдыхала в индийском отеле Хисара, туристка возвращалась с ночной прогулки и встретила в холле сотрудника гостиницы, мужчина был с другом.

Молодые люди вызвались проводить женщину до номера, где набросились на нее и изнасиловали. Оба подозреваемых были задержаны, одному из них назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянин получил 16 лет колонии за изнасилование 12-летней девочки.

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