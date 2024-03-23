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В спецслужбе подтвердили получение информации о подготовке терактов в Москве

Спецслужба РФ: в данных США о подготовке теракта в Москве не было конкретики

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Источник в российской спецслужбе подтвердил, что информация от США о подготовке терактов в Москве действительно поступала. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что информация США содержала общий характер, без какой-либо конкретизации.

До этого генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что организация готова оказать поддержку расследованию теракта в «Крокус Сити Холле».

Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявлял, что США в марте получили сведения о подготовке теракта в Москве и поделились ими с Россией, основываясь на давней практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.

Вечером 22 марта группа неизвестных начала стрельбу из автоматического оружия по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее президент Сербии заявил, что западные спецслужбы знали о готовящемся в Москве теракте.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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