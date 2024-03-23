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На Сахалине рыбаки застряли на отколовшейся льдине

На Сахалине спасение рыбаков с отколовшейся льдины попало на видео

В Долинском районе Сахалинской области трое рыбаков оказались на отколовшейся льдине, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сообщение в экстренные службы о терпящих бедствие рыбаках поступило 23 марта утром, очевидцы сообщили, что на реке Найба около села Стародубские от берега оторвало льдину с тремя рыбаками.

Спасатели на моторной лодке сумели добраться до трех рыбаков, оказавшихся в ловушке, и доставили их на берег.

Ранее в Ленобласти 15 рыбаков застряли на отколовшейся льдине.

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