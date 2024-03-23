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В Самарской области начали поиски диверсантов после атаки на НПЗ

«Ъ»: в Самарской области начали поиски диверсантов, пытавшихся взорвать ж/д мост

В Самарской области разыскивают предполагаемую диверсионную группу, которая пыталась взорвать железнодорожный мост через реку Чапаевка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Диверсантов также подозревают в нападении на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) региона.

В настоящее время на самарских автотрассах усилен контроль за проезжающими автомобилями.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утром 23 марта сообщил, что беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и попытались напасть на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. В первом НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, на подлете ко второму НПЗ дрон был сбит. Никто не пострадал.

«Мы видим, что враг, терпя поражение на поле боя, идет на все, чтобы поколебать нашу выдержку и единство. Уверен, ответим на это еще большей сплоченностью и консолидацией», — написал Азаров в своем Telegram-канале.

Очевидцы рассказали Shot, что перед пожаром на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск они слышали звук мотора.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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