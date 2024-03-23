МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта в Подмосковье

МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в нем значатся имена 107 человек. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Среди госпитализированных обозначены четыре женщины, имена которых неизвестны.

«Неизвестная женщина... Неизвестная женщина 2... Неизвестная женщина 3... Неизвестная женщина 4», — прописано в документе.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Из-за произошедшего в Москве отменили все развлекательные мероприятия в наступившие выходные.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».