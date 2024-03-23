На шахте «Пионер» в Приамурье начали бурить новую разведскважину

Третью разведывательную скважину бурят на шахте «Пионер» в Приамурье, где с 18 марта под завалами находятся 13 горняков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правительство Амурской области.

По словам чиновников, первая скважина готова на 160 метров из 262, а вторая – на 62 из 205.

«Ночью на вентиляционном уклоне, непосредственно в подземных выработках, была смонтирована и начала работу мобильная буровая, пройдены первые метры», — добавили они.

Кроме того, уточняется, что на место ЧП прибыла четвертая буровая установка, которая будет бурить дополнительную скважину.

До этого сообщалось, что спасатели за все время операции на шахте рудника «Пионер» в Амурской области продвинулись на 220 метров внутрь завала, где с 18 марта находятся 13 горняков.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее стало известно, что объем обвала на руднике в Приамурье оказался во много раз выше оценок.