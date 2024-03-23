В Госдуме назвали фейком сообщения о работе в «Крокусе» охраны Росгвардии

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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал фейком сообщение о том, что концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске якобы охраняло федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Охрана» Росгвардии. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«ФГУП «Охрана» Росгвардии не имеет и никогда не имело никакого отношения к охране «Крокус Сити Холл». Безопасность объекта обеспечивает ООО ЧОП (частное охранное предприятие) «Крокус профи», — уточнил парламентарий.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Из-за произошедшего в Москве отменили все развлекательные мероприятия в наступившие выходные. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».