При воздушной атаке на Белгород погиб еще один человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что при воздушной атаке на Белгород погиб один человек и пятеро были ранены.

Согласно сообщению главы региона, в результате воздушной атаки со стороны украинских войск в многоквартирном доме обрушились три балкона — в одной из квартир находилась супружеская пара.

«К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу № 2 с закрытой черепно-мозговой травмой», — написал Гладков.

Губернатор также уточнил, что на данный момент еще четверо мирных жителей пострадали. Женщина получила осколочное ранение грудной клетки, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, а у двоих мужчин контузия и баротравма.

Гладков подчеркнул, что все раненые доставлены в больницы, врачи в полном объеме оказывают им необходимую медицинскую помощь.

22 марта при обстреле Белгорода погибла женщина, гулявшая со своими собаками.

Днем 21 марта министерство обороны России сообщало, что российские военные обнаружили беспилотник самолетного типа, дрон был уничтожен над Белгородской областью.

Утром того же дня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над регионом.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.