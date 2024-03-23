В Днепропетровской области на Украине поврежден объект инфраструктуры

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в Telegram-канале, что в Никополе в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии электропередачи (ЛЭП).

По словам Лукашука, в ночь на субботу также были повреждены хозяйственные сооружения, еще два — оказались полностью разрушены.

О каком именно объекте идет речь, чиновник не утонил.

22-23 марта ряд важных объектов энергетической системы Украины получили сильные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС. Сообщалось также о повреждении Ладыжинской ТЭС. По данным украинских СМИ, повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций. Отключения энергии произошли в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях Украины. На этом фоне энергию на Украину поставили Польша, Румыния и Словакия.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме назвали удары по энергетической инфраструктуре Украины возмездием за Белгород.