Открыта горячая линия психподдержки после теракта в Москве

Минздрав РФ открыл горячую линию психподдержки после теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства России.

Помощь будут оказывать специалисты НМИЦ психиатрии имени В. П. Сербского. Позвонить можно по телефону +7-495-637-70-70.

До этого сообщалось о большом потоке желающих сдать кровь после теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». В первый час работы центра приема крови имени Гаврилова в Москве кровь уже сдали 500 человек.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».