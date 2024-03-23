МИД Швеции осудил теракт в «Крокусе»

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Министерство иностранных дел Швеции осудило нападение на мирных людей в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети X.

«Швеция потрясена нападением на «Крокус Сити Холл» в Москве и осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого свои соболезнования выразили Китай, Таджикистан, Япония и другие страны.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».