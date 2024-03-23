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Россиянам, варившим в гараже мефедрон, дали по 15 лет колонии

В Челябинске двое мужчин получили по 15 лет колонии за распространение наркотиков

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении двух мужчин, они признаны виновными в распространении и изготовлении крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Двое жителей Челябинска были задержаны сотрудниками ФСБ в мае 2023 года, по данным следствия мужчины арендовали гаражный бокс, который оборудовали под производство наркотиков. Из гаража было изъято пять килограммов мефедрона, злоумышленники планировали в дальнейшем продать наркотик.

Было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических средств в крупном размере. Приговором суда обвиняемые получили по 15 лет колонии строгого режима.

Ранее ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Кемеровской области.

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