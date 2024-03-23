В МЧС рассказали о работе по тушению пожара в «Крокусе»

Спасатели начнут разбор завалов в зрительном зале «Крокус Сити Холла» после тушения пожара. Об этом сообщил заместитель главы ГУ МЧС РФ по Московской области Александр Перегуда в ходе заседания оперативного штаба, передает ТАСС.

По его словам, для этого потребуется примерно два часа. После можно будет тщательно оценить обстановку.

Губернатора Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вместе с разбором завалов на месте происшествия начнет работу Следственный комитет РФ.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В Москве в связи с произошедшим в ближайшие выходные отменили все развлекательные мероприятия. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».