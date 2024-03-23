Россиянка бросила в запертом доме шестерых детей и уехала к бывшему сожителю

В Краснодарском крае многодетная мать бросила шестерых малолетних детей в доме и уехала к бывшему сожителю в другой район края. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.

По данным следствия 32-летняя жительница хутора Бейсужек в январе 2024 года оставила дома без еды и воды шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет и уехала в другой район края в гости к бывшему сожителю.

Детей из семьи изъяли органы опеки, они помещены в социально-реабилитационный центр. Многодетная мать ограничена в родительских правах. Было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, в ходе допросов женщина признала свою вину, дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее родители бросили на улице раздетого младенца с наркотической интоксикацией.