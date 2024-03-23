В РПЦ заявили, что храмы Москвы после теракта работают в штатном режиме

Храмы в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле» работают в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС председатель информационной комиссии Московской городской епархии Русской Православной церкви священник Александр Волков.

По его словам, пока никаких особых указаний не было, храмы открыты для прихожан.

18 марта в Православной церкви наступил Великий пост. Традиционно на первой неделе поста храмы посещают большое количество человек. В первое воскресенье священники совершат чин Торжества православия.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». Председатель РПЦ заявил, что произошедшее поразило своим цинизмом и жестокостью.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».