Трое детей умерли после теракта в «Крокусе»

В больницах после теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Подмосковья.

По данным агентства, трое детей числятся погибшими в списках ведомства по состоянию на утро субботы. Еще 121 человек, в том числе трое детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья.

Так, в графе «Биологическая смерть» под номерами 122, 123 и 124 значится «Ребенок». В почти 20 больницах и на амбулаторном лечении находятся 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что список погибших при теракте в Красногорске, которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 мск.

Стало известно также, что число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».