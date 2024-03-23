Количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Об этом сообщает 112 в своем Telegram-канале.

«Количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек, из них 3 детей», — говорится в публикации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что список погибших при теракте в Красногорске в «Крокус Сити Холле», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).

Он отметил, что над зрительным залом в «Крокус Сити Холле» обрушилась крыша, разбор завалов пока продолжается.

До этого стало известно, что пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» были госпитализированы в 12 больниц Москвы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших в «Крокус Сити Холле».