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В Брянской области задержали машину, проходящую по ориентировке после теракта в «Крокусе»

112: в Брянской области задержали автомобиль по ориентировке после теракта

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РИА Новости

В Брянской области был задержан один из автомобилей, проходящих по ориентировке после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Четыре человека, находившихся в нем, бросились в бега. Двоих удалось задержать», — говорится в сообщении.

По данным 112, с задержанными сейчас работают правоохранители. Отмечается, что говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» – преждевременно.

Позднее Telegram-канал Baza написал, что автомобиль был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В публикации уточнялось, что в машине, по предварительным данным, находилось шесть человек.

Согласно данным канала, задержанные оказались гражданами Таджикистана.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве произошел теракт. Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

К настоящему времени пожар удалось локализовать. К тушению привлечено 477 человек и 183 единицы техники. СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Shaman сделал заявление насчет погибших в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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