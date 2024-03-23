В МЧС оценили ситуацию с пожаром в «Крокус Сити Холле»

Тушение очагов пожара в подмосковном «Крокус Сити Холле» займет еще полтора-два часа. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Александр Перегуда, передает РИА Новости.

«Потом заходим, оцениваем обстановку, принимаем решения», — сказал Перегуда.

По его словам, спустя два часа будет понятно, как дальше работать.

В ГУМЧС России по Московской области сообщили, что пожару присвоен четвертый ранг. В ведомстве заверили, что приняли меры по ликвидации происшествия и ЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что разбор зрительного зала в «Крокус Сити Холле» будет идти весь день.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».