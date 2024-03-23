Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глыба льда рухнула на женщину с коляской в Киселевске

В Кемеровской области глыба льда с крыши рухнула на женщину с ребенком

close
100%
Shutterstock

СК Кемеровской области проводит проверку по факту травмирования прохожих в Киселевске, на женщину с коляской рухнула наледь с крыши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Киселевске, местная жительница гуляла с годовалым сыном, когда с крыши одного из домов рухнула ледяная глыба. Мать успела прикрыть ребенка, лед обрушился ей на спину.

Тяжелых травм женщина не получила. Работу коммунальных служб, отвечающих за очистку крыши жилого дома от снега, проверят следователи.

Ранее в Екатеринбурге во время прогулки с возлюбленной на мужчину упала глыба льда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами