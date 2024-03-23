Глыба льда рухнула на женщину с коляской в Киселевске

СК Кемеровской области проводит проверку по факту травмирования прохожих в Киселевске, на женщину с коляской рухнула наледь с крыши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Киселевске, местная жительница гуляла с годовалым сыном, когда с крыши одного из домов рухнула ледяная глыба. Мать успела прикрыть ребенка, лед обрушился ей на спину.

Тяжелых травм женщина не получила. Работу коммунальных служб, отвечающих за очистку крыши жилого дома от снега, проверят следователи.

Ранее в Екатеринбурге во время прогулки с возлюбленной на мужчину упала глыба льда.