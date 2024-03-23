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В московском метро проверяют сумки пассажиров

На некоторых станциях московского метрополитена проверяют сумки пассажиров

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Владимир Песня/РИА Новости

На некоторых станциях московского метро сотрудники транспортной безопасности проводят проверку сумок и рюкзаков пассажиров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минтранс РФ объявил о сохранении максимального третьего уровня безопасности на транспортных объектах.

По данным журналиста РИА Новости, утром в субботу были ужесточены меры безопасности на станциях Павелецкая и Серпуховская. Сотрудники транспортной безопасности осуществляют проверку сумок и рюкзаков пассажиров при входе.

Утром в субботу на Павелецком вокзале в Москве все спокойно, процедура досмотра пассажиров проходит без особых изменений. Перед зданием вокзала находится экипаж ДПС, следит за порядком, сообщали ранее также РИА Новости.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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