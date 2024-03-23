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В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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Global Look Press

В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении, опубликованном в 6:59 мск.

В ночь на 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Позднее глава региона заявлял, что одно из предприятий региона — в Старооскольском городском округе — подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью беспилотника самолетного типа.

Утром 22 марта Гладков заявлял об обстреле Белгорода. По его словам, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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Обстрелы Белгорода
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