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Вертолеты завершили тушение пожара в «Крокусе»

Вертолеты завершили работу по тушению пожара в «Крокусе»

Вертолеты, участвовавшие в тушении пожара в «Крокус сити холле», завершили работу. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, они были отправлены в места дислокации.

По данным агентства, в настоящее время пожарные расчеты осуществляют проливку здания. Очаги горения остаются внутри «Крокус сити холла».

Всего в борьбе с огнем приняли участие три вертолета. Более 320 человек и свыше 130 единиц техники продолжают работать на месте.

Незадолго ТАСС сообщил, что на крыше «Крокус сити холла» вновь вспыхнуло пламя и хорошо виднеется открытое горение. По информации агентства, пожарные активно действуют вокруг «Крокус сити холла», осуществляя поливку здания водой. Треть комплекса уже пострадала от огня.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали более 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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