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Власти Самары подтвердили факт пожара на НПЗ в Куйбышевском районе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел в Куйбышевском районе Самары

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МЧС России/РИА Новости

В Самаре — на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)в Куйбышевского района — произошел пожар. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«На НПЗ пожар», — ответил собеседник агентства на вопрос журналиста о ЧП в Куйбышевском районе.

До этого о пожаре сообщили местные жители в социальных сетях. Они также добавили, что слышали два хлопка.

Ранее в марте губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о возгорании на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Жители Нижегородской области рассказали «Газете.Ru» подробности об атаке БПЛА на регион. Жительница Кстово Нижегородской области Марина уточнила, что слышала «неприятное жужжание» перед взрывом беспилотника на установке по переработке нефти «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Жительница Княгинино Ольга добавила, что дрон пролетал над ее домом дважды за ночь.

Ранее на атакованном украинскими беспилотниками Славянском НПЗ приступили к оценке ущерба.

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