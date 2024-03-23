Над Брянской областью сбили БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что одно из предприятий региона — в Старооскольском городском округе — подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа.

Утром 22 марта украинские военные обстреляли Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.