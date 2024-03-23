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Спасатели только сейчас смогли зайти в зрительный зал «Крокуса»

Губернатор Воробьев: спасатели смогли зайти в зрительный зал «Крокус центра»

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Максим Блинов/РИА Новости

В Москве спасатели наконец смогли зайти в зрительный зал «Крокус Сити центра». Об этом сообщает губернатор Московской обалсти Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в главном помещении долгое время была высокая температура.

«По всей видимости, в зале находился эпицентр пожара. Разбор завалов продолжается», — говорится в сообщении.

Также глава региона рассказал, что крыша «Крокус Сити центра» над зрительным залом рухнула.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Недавно ТАСС сообщил, что пламя опять виднеется на крыше «Крокус сити холла». Как пишет агенство, пожарные активно действуют вокруг «Крокус сити холла», осуществляя поливку здания водой. Треть комплекса уже пострадала от огня.

Тем временем волонтеры предоставляют горячий чай, бутерброды, воду и шоколад сотрудникам оперативных служб около «Крокус сити холла».

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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