Глава МЧС доложил о ситуации в «Крокусе» Путину

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по спасению людей в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Министр по чрезвычайным ситуациям Куренков доложил президенту о мерах, принятых для спасения людей, оказания всей возможной помощи пострадавшим. Куренков отметил, что в этой работе принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств», — сообщили в пресс-службе президента.

До этого Следственный комитет России подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что более 60 человек погибли в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в результате террористического акта и последовавшего пожара.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».