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Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск

Shot: произошел пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области

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Shutterstock

Очевидцы сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Об этом написал Telegram-канал Shot и опубликовал снимки с места событий.

Свидетели рассказали авторам канала, что перед возгоранием был слышен звук мотора.

По словам местных жителей, около 30 минут назад был слышен громкий взрыв, а потом они увидели пламя от пожара. Официального подтверждения информации нет.

Ранее на атакованном украинскими беспилотниками Славянском НПЗ приступили к оценке ущерба.

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