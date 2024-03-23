Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск

Очевидцы сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Об этом написал Telegram-канал Shot и опубликовал снимки с места событий.

Свидетели рассказали авторам канала, что перед возгоранием был слышен звук мотора.

По словам местных жителей, около 30 минут назад был слышен громкий взрыв, а потом они увидели пламя от пожара. Официального подтверждения информации нет.

Ранее на атакованном украинскими беспилотниками Славянском НПЗ приступили к оценке ущерба.