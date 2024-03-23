Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшая при теракте в «Крокусе» притворилась мертвой и спаслась

Пострадавшая при теракте в «Крокусе» девушка притворилась мертвой и спаслась

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Девушка, пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле» притворилась мертвой, чтобы спастись. Об этом она рассказала журналистам, сообщает RT.

По словам пострадавшей, кто-то из нападавших террористов открыл огонь по группе людей. Она успела сориентироваться и упала на пол, притворившись мертвой. Девушку, находившуюся рядом с пострадавшей, застрелили.

«Я лежала под дверью, дышала воздухом. Через какое-то время выползла, осмотрелась, везде был дым. Поползла к выходу, поняла, что уже никого нет», — сказала пострадавшая.

В настоящее время она находится в больнице. Девушке диагностировали сильные ожоги по всему телу, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали более 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами