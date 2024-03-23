Пострадавшая при теракте в «Крокусе» притворилась мертвой и спаслась

Девушка, пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле» притворилась мертвой, чтобы спастись. Об этом она рассказала журналистам, сообщает RT.

По словам пострадавшей, кто-то из нападавших террористов открыл огонь по группе людей. Она успела сориентироваться и упала на пол, притворившись мертвой. Девушку, находившуюся рядом с пострадавшей, застрелили.

«Я лежала под дверью, дышала воздухом. Через какое-то время выползла, осмотрелась, везде был дым. Поползла к выходу, поняла, что уже никого нет», — сказала пострадавшая.

В настоящее время она находится в больнице. Девушке диагностировали сильные ожоги по всему телу, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали более 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

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