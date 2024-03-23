СК опроверг сообщения о взрывчатке на теле одного из погибших в «Крокусе»

Сообщения о бомбе на теле одного из погибших в ходе теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Неправда. Не могу такого подтвердить», — заявила Петренко.

До этого Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в оперштабе сообщил, что на теле одного из погибших гостей концертного зала «Крокус Сити Холл» найден предмет, похожий на взрывчатку — после чего поступило сообщение о том, что бомба была обезврежена саперами.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».