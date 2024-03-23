Украина может закупить российское оборудование для АЭС

Украина к лету может договориться с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов, оснащенных оборудованием российской разработки. Об этом заявил глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин, сообщает Reuters.

По его словам, эти реакторы установят на Хмельницкой АЭС. Они нужны, чтобы компенсировать потерю электроэнергии с Запорожской АЭС с шестью реакторами.

Как рассказал Котин, переговоры между двумя странами продолжаются.

«Я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат заключения контрактов с Болгарией на закупку этого оборудования», — сказал он.

Глава «Энергоатома» сообщил, что уже поручил атомщикам подготовить Хмельницкую АЭС к монтажу оборудования к июню.

Он также заявил, что компания сможет начать пусковые работы по новому реактору через два-три года, если Украина получит оборудование вовремя и в полном объеме. Это срок, который также необходим для изготовления турбины для энергоблока. Саму турбину «Энергоатом» сбирается заказать у американской General Electric, сейчас по этому поводу идут переговоры, сказал Котин.

До этого сообщалось, что Болгария намерена продать «Энергоатому» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около $650 млн.

Ранее сообщалось, что украинский спецназ отрабатывает штурм и удержание Запорожской АЭС.