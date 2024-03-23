Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина может закупить российское оборудование для АЭС

На Украине намерены закупить у Болгарии российское оборудование для АЭС

close
100%
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украина к лету может договориться с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов, оснащенных оборудованием российской разработки. Об этом заявил глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин, сообщает Reuters.

По его словам, эти реакторы установят на Хмельницкой АЭС. Они нужны, чтобы компенсировать потерю электроэнергии с Запорожской АЭС с шестью реакторами.

Как рассказал Котин, переговоры между двумя странами продолжаются.

«Я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат заключения контрактов с Болгарией на закупку этого оборудования», — сказал он.

Глава «Энергоатома» сообщил, что уже поручил атомщикам подготовить Хмельницкую АЭС к монтажу оборудования к июню.

Он также заявил, что компания сможет начать пусковые работы по новому реактору через два-три года, если Украина получит оборудование вовремя и в полном объеме. Это срок, который также необходим для изготовления турбины для энергоблока. Саму турбину «Энергоатом» сбирается заказать у американской General Electric, сейчас по этому поводу идут переговоры, сказал Котин.

До этого сообщалось, что Болгария намерена продать «Энергоатому» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около $650 млн.

Ранее сообщалось, что украинский спецназ отрабатывает штурм и удержание Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами