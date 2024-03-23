В районе «Крокус Сити Холла» сняли ограничения движения

Ограничения движения по некоторым улицам Москвы и Московской области в районе «Крокус сити холла» сняты. Об этом сообщатся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

До этого дептранс сообщал, что перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД. Также было ограничено движение по Волоколамскому шоссе в область. Кроме того, был перекрыт съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».