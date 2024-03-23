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Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Обнародован список пострадавших в «Крокусе», 9 человек в крайне тяжелом состоянии

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Максим Блинов/РИА Новости

Министерство здравоохранения Московской области обнародовало список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл». С ним можно ознакомиться здесь.

На данный момент в списке 147 человек, фамилии некоторых неизвестны. Это жители городов Красногорск, Одинцово, Долгопрудный, Химки, Москва.

Состояние девятерых пострадавших указано как «крайне тяжелое», 32 — «тяжелое».

Самый молодой пострадавший — мальчик семи лет, самая старшая — женщина 62 лет.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. В здании начался пожар. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей.

Среди пострадавших есть дети.

По подозрению к причастности к теракту в «Крокусе» разыскивается белый автомобиль.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала, что администраторы «Крокуса» просили людей покинуть здание.

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