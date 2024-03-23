В сети появилась фейковая новость, что ИГ* взяло ответственность за теракт в «Крокусе»

В сети появилась информация, что группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) якобы взяла ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на некий телеграм-канал.

Однако ряд пабликов сообщает, что заявление, распространенное в Telegram является фейком,так как шаблон, взятый для публикации сообщения, не использует ИГ уже несколько лет.

Официально данную информацию никто не подтвердил.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».