«Яндекс» обнулил стоимость поездок от «Крокус Сити Холла»

Сервис »Яндекс. Такси» сделал бесплатными поездки от «Крокус Сити Холла» после того, как там произошел теракт с десятками погибших и пострадавших. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

«Яндекс Такси сделала бесплатными для пассажиров все поездки из района Крокус Сити Холл. Водителям компенсируют их полную стоимость за счет компании. За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней», — заявили представители сервиса.

До этого в Москве временно перекрыли движение по проспекту Маршала Жукова.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».