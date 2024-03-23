Подразделения Росгвардии ведут розыск причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

Подразделения Росгвардии ведут поиск преступников, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

На месте ЧП работают спецподразделения Росгвардии, идет эвакуация граждан из здания, где был совершен теракт. Там же находятся должностные лица руководства Росгвардии и управлений ведомства по Москве и Московской области.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Здание горит, его тушат. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей.

По подозрению к причастности к теракту в «Крокусе» разыскивается белый автомобиль.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно, что среди пострадавших в «Крокусе» есть дети.