Роспотребнадзор порекомендовал не открывать окна после пожара в «Крокусе»

Роспотребнадзор посоветовал гражданам не открывать окна из-за пожара в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора из-за сильного задымления в зоне пожара в «Крокус Сити Холле» рекомендуют жителям района Химки и других районов, расположенных на севере Москвы и Московской области плотно закрыть окна и двери и не выходить на улицу», — сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что тем гражданам, которые в настоящее время находятся вне зданий в зоне задымления, необходимо закрыть органы дыхания тканью, желательно смоченной водой.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».