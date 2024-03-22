По подозрению к причастности к теракту в «Крокусе» разыскивается белый автомобиль

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По подозрению к причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» разыскивается белый автомобиль марки «Рено» с номерами Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, номера машины могут быть липовыми.

При остановке этого транспортного средства сотрудникам приказано соблюдать меры безопасности, пишет Baza.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».