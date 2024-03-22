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В Ломоносове двухлетний ребенок проглотил клей и получил ожог гортани

В Ломоносове ребенка госпитализировали с ожогом гортани из-за проглоченного клея

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Ребенок из Ломоносова попал в больницу после того, как проглотил клей. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на Павловском проспекте. Как рассказали родители двухлетнего мальчика, ему в рот попал клей в момент, когда младший член семьи играл в комнате.

Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшего с химическим ожогом рта и глотки. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Петербурге ребенка направили в больницу в тяжелом состоянии из-за пролитого кипятка. Когда родители отвлеклись, мальчик опрокинул на себя емкость с горячей водой и получил ожоги 14% тела.

Ранее в Тюмени женщина очнулась после операции с серьезным ожогом спины.

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