Источник: террористы оставили на парковке «Крокуса» заминированный автомобиль

Преварительно установлено, что террористы заминировали автомобиль, на котором приехали в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на источники.

«Предварительно, автомобиль, на котором приехали террористы в «Крокус Сити Холл», стоит заминированный на парковке. Его оцепили», — говорится в публикации.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».