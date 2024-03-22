Кадыров прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в результате террористического акта, назвав его организаторов и исполнителей трусами и ничтожествами. Свое обращение Кадыров опубликовал в Telegram-канале.

«Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми», — пишет Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность в том, что компетентные органы сумеют в самое ближайшее время найти и наказать преступников, а меры против террористов должны быть самыми суровыми.

До этого число пострадавших в результате трагедии со стрельбой в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 130.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».