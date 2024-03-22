СОБР зашел в здание «Крокуса», где произошла стрельба

Бойцы спецподразделения СОБР начали штурм «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

В публикации отмечается, что бойцы спецподразделения зашли в здание, стрельба внутри «слышна даже на улице», отмечает издание.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале охарактеризовала «чудовищным преступлением» стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Она отметила, что все силы брошены на спасение людей.

«Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — заявила Захарова.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».