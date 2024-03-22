Стало известно о росте числа пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Число пострадавших в результате трагедии со стрельбой в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 130. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«До 130 возросло количество пострадавших», — указывается в публикации.

Дополнительной информации о состоянии раненых пока нет.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» на концерте рок-группы «Пикник» произошла стрельба, а после нее последовали взрывы. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают, что погибли 40 человек, более 100 получили ранения. Само здание горит. В Москве отменены все массовых мероприятий на грядущих выходных. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».