В ФСБ рассказали о произошедшем в «Крокус Сити Холле»

Предварительно установлено, что в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта российской музыкальной группы произошла стрельба, а затем произошел пожар. Об этом, ссылаясь на сообщение ЦОС ФСБ РФ, пишет РИА Новости.

«По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе «Крокус Сити Холл» началась стрельба. Возник пожар», — рассказали в силовом ведомстве.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».