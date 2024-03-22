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В ФСБ рассказали о произошедшем в «Крокус Сити Холле»

ФСБ: силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в «Крокус Сити Холле»

Предварительно установлено, что в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта российской музыкальной группы произошла стрельба, а затем произошел пожар. Об этом, ссылаясь на сообщение ЦОС ФСБ РФ, пишет РИА Новости.

«По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе «Крокус Сити Холл» началась стрельба. Возник пожар», — рассказали в силовом ведомстве.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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