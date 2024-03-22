К «Крокус Сити Холлу» направили автобусы для эвакуации

К «Крокус Сити Холлу» направили большие автобусы Мосгортранса для эвакуации. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«К «Крокусу» направлено 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса для эвакуации», — говорится в публикации.

Отмечается, что количество транспорта может быть увеличено при необходимости.

В дептрансе добавили, что автобусы будут продолжать работать на месте, пока этого будет требовать сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».